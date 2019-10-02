وزير الطاقة التركي: العلاقة قوية بين أنقرة وموسكو في مجال الطاقة

شدد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، على "امتلاك ​أنقرة​ و​موسكو​ علاقة قوية في مجال الطاقة"، مشيراً إلى ان "مشروعي السيل التركي ومحطة آق قويو للطاقة النووية يحملان علاقاتنا إلى مستوى أعلى وهذان المشروعان يظهران الثقة المتبادلة والتفاهم بين البلدين".

ولفت إلى أنه "إلى جانب السيل التركي فإن مشروع تاناب لنقل ​الغاز​ الأذري إلى ​أوروبا​ هو العمود الفقري الآخر لسياستنا حول الطاقة الإقليمية. كلا المشروعين يزيدان أمن إمدادات الطاقة التركية والأوروبية من خلال توفير تنوع الموارد".