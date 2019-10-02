نتانياهو طلب من ليبرمان لقاءه لبحث إمكانية انضمامه لحكومة برئاسته

طلب رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ من زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ لقاءه، لبحث إمكانية انضمامه ل​حكومة​ برئاسته، في ظل تعثر المفاوضات مع منافسيه من "أزرق أبيض".

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