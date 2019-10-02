بيسكوف: روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​ديمتري بيسكوف​ أن "​روسيا​ و​السعودية​ تعتزمان مواصلة التعاون في مجال ​الطاقة​"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية لقيادة البلدين، تؤكد أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

وأشار إلى "تشابه المصالح بين ​موسكو​ و​الرياض​، وهما أكبر منتجين للنفط في ​العالم​، ما جعل البلدين قاطرة الاتفاق داخل "​أوبك +​".