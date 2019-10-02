بيسكوف: روسيا ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "روسيا والسعودية تعتزمان مواصلة التعاون في مجال الطاقة"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية لقيادة البلدين، تؤكد أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".
وأشار إلى "تشابه المصالح بين موسكو والرياض، وهما أكبر منتجين للنفط في العالم، ما جعل البلدين قاطرة الاتفاق داخل "أوبك +".
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