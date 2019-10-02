قوات مكافحة الإرهاب العراقية تطلق الرصاص لمنع محتجين من اقتحام مطار بغداد

أكد مصدر في ​الشرطة العراقية​ لوكالة "​رويترز​" أن "قوات ​مكافحة الإرهاب​ العراقية أطلقت الرصاص و​الغاز​ المسيل للدموع لمنع المحتجين من اقتحام مطار ​بغداد​".

وقطعت ​الحكومة العراقية​ خدمات ​الإنترنت​ عن العاصمة بغداد بشكل كامل، إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، بينما أغلقت ​القوات​ الأمنية المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وأفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية بأن "السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية".

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