بوتين ساخرا: تدخلنا في الانتخابات الأميركية القادمة مرجح جدا

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إمكانية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية القادمة، ساخراً "تدخل روسيا مرجح جدا"، مشيراً إلى ان "المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على تواطؤنا مع دونالد ترامب في الفترة القليلة الماضية".
واعتبر أنه "أمر مضحك لأن كل ما نراه الآن في السياسة الداخلية للولايات المتحدة ينتهك العلاقات الروسية الأميركية، وأنا واثق من أنه يضر الولايات المتحدة بالذات"، مشيراً إلى ان"
الغرب يوجه اتهامات دائما لروسيا، السلطات البريطانية على سبيل المثال، قبل إجراء أي تحقيق شامل في قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، ألقت باللائمة على روسيا، دون أي دليل".
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