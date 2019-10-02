بوتين ساخرا: تدخلنا في الانتخابات الأميركية القادمة مرجح جدا

رد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ على إمكانية تدخل ​موسكو​ في ​الانتخابات الأميركية​ القادمة، ساخراً "تدخل ​روسيا​ مرجح جدا"، مشيراً إلى ان "المحقق الأميركي الخاص ​روبرت مولر​ لم يجد أي دليل على تواطؤنا مع ​دونالد ترامب​ في الفترة القليلة الماضية".

واعتبر أنه "أمر مضحك لأن كل ما نراه الآن في ​السياسة​ الداخلية للولايات المتحدة ينتهك العلاقات الروسية الأميركية، وأنا واثق من أنه يضر ​الولايات المتحدة​ بالذات"، مشيراً إلى ان"

الغرب يوجه اتهامات دائما لروسيا، السلطات البريطانية على سبيل المثال، قبل إجراء أي تحقيق شامل في قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق ​سيرغي سكريبال​ وابنته يوليا، ألقت باللائمة على روسيا، دون أي دليل".