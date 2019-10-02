مسؤول يوناني يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي إضافي لتركيا

دعا نائب وزير سياسات الهجرة اليوناني، يورغوس كوموتشاكوس، الاتحاد الأوروبي إلأى "تقديم دعم مالي إضافي إلى تركيا بغية تخفيف أعباء اللاجئين عنها"، مشيراً إلى ان "اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية بالنسبة لنا، ويجب تفعيلها وتطبيق بنودها على اعتبار أنها الاتفاقية الوحيدة بين أيدينا".
ولفت إلى أنه "تستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر، ويجب الاقرار بأنها تحمل أعباء كبيرة جدا جراء ذلك، وأعتقد أن على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لتركيا".
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