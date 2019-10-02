مسؤول يوناني يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي إضافي لتركيا

دعا نائب وزير سياسات ​الهجرة​ اليوناني، يورغوس كوموتشاكوس، ​الاتحاد الأوروبي​ إلأى "تقديم دعم مالي إضافي إلى ​تركيا​ بغية تخفيف أعباء ​اللاجئين​ عنها"، مشيراً إلى ان "اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تحظى بأهمية بالنسبة لنا، ويجب تفعيلها وتطبيق بنودها على اعتبار أنها الاتفاقية الوحيدة بين أيدينا".

ولفت إلى أنه "تستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر، ويجب الاقرار بأنها تحمل أعباء كبيرة جدا جراء ذلك، وأعتقد أن على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لتركيا".