رويترز: انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق وسط احتجاجات كبيرة

أفادت وكالة "رويترز" للانباء عن "انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا".
وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل يوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.
وقررت السلطات العراقية إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية والسفارة الأميركية، بعدما أعيد فتحها في يونيو الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها.
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