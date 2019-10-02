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رويترز: انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق وسط احتجاجات كبيرة

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أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق ب​العراق​ بينها العاصمة ​بغداد​ وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا".

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل يوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين و​قوات الأمن​ العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد ​حكومة​ رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ التي أمضت عاما واحدا في السلطة.

وقررت السلطات العراقية إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية و​السفارة الأميركية​، بعدما أعيد فتحها في يونيو الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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