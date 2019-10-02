رويترز: انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق وسط احتجاجات كبيرة

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق ب​العراق​ بينها العاصمة ​بغداد​ وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا".

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل يوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين و​قوات الأمن​ العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد ​حكومة​ رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​ التي أمضت عاما واحدا في السلطة.

وقررت السلطات العراقية إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تضم مقار حكومية و​السفارة الأميركية​، بعدما أعيد فتحها في يونيو الماضي، فيما تتواصل التظاهرات في محيطها.