ن.تايمز: ترامب اقترح إطلاق التماسيح والأفاعي على المهاجرين لمنعهم من التسلل

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الاميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أثار استغراب المقربين منه بسلسلة اقتراحات طرحها لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أمام ​المهاجرين​ من ​المكسيك​، بما فيها اطلاق التماسيح والافاعي لمنع المهاجرين من التسلل".

وذكرت أن "ترامب اقترح أثناء مشاورات خاصة تعزيز الجدار العازل الذي يجري بناؤه على طول الحدود بين ​الولايات المتحدة​ والمكسيك بخنادق مليئة بالماء، وفيها تماسيح أو أفاع، بالإضافة إلى تسييج الجدار بالأسلاك الشائكة المكهربة"، لافتةً إلى أن "التوتر بين ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بشأن الملف الحدودي بلغ ذروته في آذار الماضي، عندما طالب ترامب أثناء اجتماع في ​البيت الأبيض​ بإغلاق الحدود مع المكسيك بالكامل، والتي يبلغ طولها أكثر من 3.2 ألف كلم، اعتبارا من منتصف اليوم اللاحق".

وذكرت أن "أجواء من التوتر سادت الاجتماع الذي استغرق ساعتين بدلا عن نصف ساعة كما كان مقررا أصلا، حيث حاول بعض الحاضرين، بمن فيهم وزيرة ​الأمن الداخلي​ حينئذ كريستين نيلسن وحتى صهر ترامب وكبير مستشاريه ​جاريد كوشنر​، إقناع سيد البيت الأبيض بأن هذه الخطوة لن تحل المشكلة وستكون لها عواقب ملموسة، غير أن ترامب رفض قطعيا الإصغاء إليهم، معربا عن غضبه باستخدام عبارات غير لائقة".