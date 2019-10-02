ترامب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب للاستقالة

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، رئيس لجنة الاستخبارات ب​مجلس النواب الأميركي​، آدم شيف، للاستقالة من منصبه، واتهمه بالتزوير، مشيراً إلى أنه "يجب على عضو ​الكونغرس​ آدم شيف أن يستقيل بسبب قيامه بجريمة تزوير نسخة من محادثتي مع رئيس أوكرانيا التي كانت مثالية وتقديمها للكونغرس".

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