شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة البرلمان": إصدار قانون السياحة الصحية على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، رسالة شكر لزملائه فى اللجنة على تجديد الثقة فيه رئيساً للجنة فى انتخابات اللجان النوعية التى أجريت اليوم، وفاز فيها بالتزكية.

وأكد "صدقى" أن العمل على إصدار قانون السياحة الصحية، يأتى على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى حل مشكلات المستثمرين السياحين.

وأشار النائب، إلى أن تلك المشكلات متعددة مثل فرض رسوم بقرارات وزارية وليست بقوانين، وغيرها من المشكلات التى تخص المستثمرين، كمشكلات الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم والتراخيص الفنادق الشاطئية والحج والعمرة.

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وكان النائب قد أكد أنه من الضرورى أن تتحرك اللجنة إلى المحافظات التى هى جزء من مسار العائلة المقدسة، كالمنيا وأسيوط، بتنظيم زيارات لها لرصد المشكلات على الأرض، وبحث حلها مع كل الجهات ذات الصلة.