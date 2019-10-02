شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان البرلمان.. تغيير فى رئاسة لجنتين بالمجلس عن دور الانعقاد السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب، بجلسته العامة الثالثة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، واستقبال التظلمات على نتيجة انتخابات اللجان ونتيجة التظلم.

وشهد تشكيل اللجان تغيير بلجنتين منها، عن تشكيل دور الانعقاد السابق:

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- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، فاز النائب هشام الحصرى، برئاسة اللجنة بدلا من النائب هشام الشعينى، وحصل النائبان مجدى ملك وأيمن معاذ على منصبى الوكيلين، والنائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة.

- لجنة الإسكان والمرافق العامة، فاز النائب عماد حمودة برئاسة اللجنة بدلا من النائب علاء والى، وحصل النائبان يسرى المغازى ومحمد الحصى على منصبى الوكيلين، والنائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة.