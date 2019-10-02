شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات يطالب بحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس وبالأخص "اللغات " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المدارس تلجأ إلى أسلوب ضم الفصول للتغلب على مشكلة نقص أعداد المعلمين، والنتيجة ة أن طلاب هذه المدارس ينهون عامهم الدراسى دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية، بسبب الأعداد الكبيرة، مضيفا: "نلاحظ فى المدن نوعًا ما تكدس فى أعداد المعلمين..بينما نجدهم ينفرون من العمل فى بعض المحافظات والأقاليم، والسبب يتمثل فى صعوبة المواصلات فى بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات التى تتجاوز حدودها 100 كيلو".

وأوضح بركات أن هناك مشكلة أكبر فى نقص معلمى اللغات بالمدارس، وكان من المفترض حلها مع الإعلان عن مسابقة جديدة للمعلمين، مرجعًا السبب إلى انتقال العديد من المعلمين إلى العمل بالمدارس اليابانية والدولية الحكومية الجديدة، والذي من أهم شروط العمل بهما أن ينتمي المعلم المنتقل إليها لوزارة التربية والتعليم ومتقن للغة الإنجليزية، وهى الشروط المتوفرة فى معلمي المدارس الرسمية للغات.

وأضاف النائب أن الاعتماد على نظام مسابقات المعلمين المؤقتين ليس الحل الأمثل للمشكلة، فالأزمة تتجدد كل عام خاصة مع التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ومع الزيادة السكانية الطبيعية، وبالتالي وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى التعاقد مع معلمين بشكل دائم بالمدارس، بدلاً من الإنفاق كل فترة على مسابقة جديدة.