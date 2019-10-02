رئيس هيئة الأركان الروسي ونظيره الأمريكي يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أجرى فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع، محادثات هاتفية اليوم، مع مارك ميلاي الرئيس الجديد لهيئة الأركان في الجيش الأمريكي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية قوله لقد: "ناقش القائدان العسكريان، خلال المحادثة الهاتفية القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتولى الجنرال مارك ميلاي (61 عاما)، في 30 سبتمبر، منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي، وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.

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والجنرال ميلاي ضابط أمريكي لامع، تخرج من جامعة برنستون وشارك في حربي العراق وأفغانستان.

وحل الجنرال مارك ميلاي، محل الجنرال جو دانفورد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما في هذا المنصب في 2015 ، لعامين وجدد له ترامب في 2017، لعامين جديدين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد، من قانون تم إقراره عام 2017، ويتضمن زيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة أعوام) لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تعاقب الإدارات الأمريكية.