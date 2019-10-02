سائق يمزق جسد زميله في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، جراء تعرضه لعدة طعنات في مركز فارسكور بدمياط، وأخطرت قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعرفة ملابساته وأسبابه.
وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه، "محسن.ا"، سائق يبلغ من العمر 22 عامًا، ويقيم في قرية الناصرية بالمركز، قتل على يد زميله "م.هـ"، جراء مشاجرة بينهما.
وأكد شهود عيان أن الجاني انتظر القتيل واعتدى عليه بطعنات، وجرى نقله إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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