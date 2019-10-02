المسماري يكشف عن مقتل إرهابي عميل للمخابرات التركية والقطرية في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من تصفية الإرهابي هشام مصطفى مسيمير.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن مقتل مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.

ودعا المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى يتم التفرغ لمعركة محاربة الإرهاب.

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية العاملة مع حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج.