محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من تصفية الإرهابي هشام مصطفى مسيمير.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن مقتل مسيمير خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.
ودعا المجتمع الدولي لرفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى يتم التفرغ لمعركة محاربة الإرهاب.
ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية العاملة مع حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري يكشف عن مقتل إرهابي عميل للمخابرات التركية والقطرية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.