هيئة الطيران المدني البريطانيّة : عودة 12 ألفًا من سيّاح "توماس كوك" إلى بريطانيا و30...

وكالات- أعلنت هيئة الطيران المدني البريطانية اليوم، الأربعاء 2 أكتوبر 2019، إعادة 12 ألف سائح بريطاني ممن كانوا يقضون عطلاتهم خارج البلاد ضمن رحلات سياحية نظمتها شركة السياحة البريطانية التي أشهرت إفلاسها في الأسبوع الماضي "توماس كوك".

وأضافت الهيئة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه مازال هناك 30 ألف سائح بريطاني في الخارج ينتظرون العودة من خلال الهيئة بعد إفلاس "توماس كوك" وتوقفها عن العمل.

وأشارت وكالة اليوم بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة الطيران المدني البريطاني تعمل حاليا على رد قيمة الرحلات التي حجزها حوالي 360 ألف سائح مع "توماس كوك" ولم يتم تنفيذها بعد إفلاس الشركة.

كانت شركة "توماس كوك"، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في بريطانيا، قد تقدمت بطلبات للتصفية يوم الاثنين قبل الماضي مما أدى إلى وقف جميع أعمال الشركة على الفور، وهي خطوة قد ينجم عنها تقطع السبل بآلاف السائحين.

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واضطرت الحكومة البريطانية إلى الاستعانة برحلات الطيران العارض (شارتر) لإعادة عشرات الآلاف من البريطانيين الذين كانوا يمضون عطلاتهم خارج المملكة من خلال "توماس كوك" وتقطعت بهم السبل بعد إعلان تصفية شركة السياحة البريطانية التي يزيد عمرها عن 125 عاما.