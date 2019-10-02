مصرع 55 شخصًا جراء حوادث بسبب هطول أمطارغزيرة في الهند

أعلنت حكومة ولاية بيهار الهندية أن حصيلة القتلى جراء حوادث مرتبطة بهطول الأمطار الموسمية الغزيرة ارتفعت إلى 55 شخصًا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن بعد يومين من

توقف المطر، لم ينخفض منسوب المياه في مدينة "باتنا"، ما أثار مخاوف من انتشار أوبئة.وأقر رئيس الوزراء في حكومة الولاية نيتيش كومار أن مضخات المياه في المدينة لا تعمل.يشار إلى أن موسم الرياح الموسمية في الهند -الذي يمتد من شهر يونيو إلى سبتمبر- يتسبب في هطول أمطار تشكل حوالي 75% من مياه الأمطار السنوية التي تسقط على البلاد.