الرئيس الباكستاني: جامو وكشمير نزاع معترف به دوليًا وليست شأنًا داخليًا للهند

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن جامو وكشمير نزاع معترف به دوليا، وليس شأنا داخليا للهند.
وأضاف بأن إجراءات الهند لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي،وفقا لوكالة الأنباء
جاءت تصريحات الرئيس الباكستاني خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد اليوم /الأربعاء/ مع رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف برفقة وفد بلاده.
وقام الرئيس الباكستاني بإطلاع الوفد الماليزي على الأوضاع الراهنة في كشمير، وأعرب عن شكره على دعم ماليزيا لبلاده حول كشمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول العلاقات الثنائية بين باكستان وماليزيا أكد الرئيس عارف علوي على ضرورة تعزيز المزيد من الروابط الثنائية وذلك للمنفعة الثنائية لشعبي البلدين.
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