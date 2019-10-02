الخارجية الروسية: الإعلام مستمر في الترويج لفضيحة مكالمة ترامب وزيلينسكي

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنها تعتبر أن فضيحة مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أصبحت "ميتة"، لكن وسائل الإعلام تحاول ترويجها بسبب عدم وجود موضوع آخر للإضرار بسمعة الرئيس الأمريكي.

وأضافت زاخاروفا للصحفيين -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "جميعنا قرأنا الحديث، وجميعنا رأيناه، لا يوجد هناك شيء. لكن يجب ترويج هذه الواقعة .. لأنه يجب مواصلة هذه القصة قدر الإمكان، لأنهم لم يأتوا بقصة جديدة بعد. والقصة الجديدة يجب أن تتماسك مع هذه القصة، أما هذه فلا

يمكن اللعب بها لأنها أصبحت ميتة".



وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام

رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.وكان هانتر بايدن، عضواً في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.ووجهت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، استدعاء لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على خلفية امتناعه عن تقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا.