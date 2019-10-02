ًالعراق: ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات بمحافظة ذي قار إلى 55 قتيلًا وجريحًا

أعلن مسئول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين. الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين. وقال غياض - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - إن الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات بلغت 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب شرطة فضلا عن ٥٠ جريحا.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح. - إن الحصيلة النهائية لضحايا التظاهرات بلغت 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب شرطة فضلا عن ٥٠ جريحا.وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس الثلاثاء وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

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