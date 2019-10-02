مقتل 6 جنود صوماليين في انفجار قرب العاصمة مقديشو

أعلن الجيش الصومالي مقتل ستة من جنوده في انفجار قنبلة وضعت على جانب الطريق بالقرب من العاصمة مقديشو.

وقال محمد عبدي المسؤول في الجيش الصومالي: إن الانفجار أسفر عن تدمير مركبة عسكرية صومالية.

وأضاف أن الجنود الستة، الذين قتلوا من وحدة النخبة التي تدربها القوات الأميركية.

وأكدت وزارة الدفاع الصومالية وقوع الهجوم عبر الإذاعة الرسمية.

وقد أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات بصورة منتظمة على المباني الحكومية والفنادق وقوات الأمن وحتى المناطق السكنية.

وتوجد قوات من الاتحاد الأفريقي في الصومال لدعم الحكومة في تصديها لحركة الشباب الإرهابية.

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