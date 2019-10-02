بوتين ساخرا: تدخلنا في الانتخابات الأمريكية القادمة "مرجح جدا"



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية القادمة "مرجح جدا"، في رد ساخر على سؤال حول إمكانية تدخل موسكو بتلك الانتخابات.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بوتين، خلال كلمته في "أسبوع الطاقة الروسي": "إن المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر لم يجد أي دليل على تواطؤنا مع دونالد ترامب في الفترة القليلة الماضية".



واستدرك ساخرا "لكنه أعرب عن مخاوفه من أننا قد نفعل ذلك في المستقبل".



وتابع بوتين: "إنه أمر مضحك.. لأن كل ما نراه الآن في السياسة الداخلية للولايات المتحدة ينتهك العلاقات الروسية الأمريكية، وأنا واثق من أنه يضر الولايات المتحدة بالذات".



وأشار أن "الغرب يوجه اتهامات دائما لروسيا، السلطات البريطانية على سبيل المثال، قبل إجراء أي تحقيق شامل في قضية تسميم ضابط الاستخبارات السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، ألقت باللائمة على روسيا، دون أي دليل".



يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، فيما نفت موسكو مزاعم محاولتها التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية.



المصدر: الأناضول