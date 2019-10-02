كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي ليبي: وعي الشعب المصري فوت الفرصة على المتآمرين والخونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدبلوماسي الليبي طلال علي صالح البرعصي، مسؤول ملف جرحى الجيش الليبي بالقاهرة، بوعي الشعب المصري، الذي فوت الفرصة على المتآمرين والمتربصين بمصر وقيادتها وجيشها ،إذ فشل الخونة في تمرير أكاذيبهم ومخططاهم الإجرامية في النيل من الشعب المصري وإعادة الدولة إلى الوراء.

وقال "البرعصي" في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية قوية بموئساتها الراسخة وعلى رأسها القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم صاحب الدور البطولي في استقرار الوطن ومحاربة الإرهاب والتطرف.

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وأضاف، أن الشعب المصري يعي ويفهم دور المتآمرين في محاولة نشر الفتن والأكاذيب.

وثمن الدبلوماسي الليبي علي مساندة مصر للدولة الليبية ووقوفها معها في محاربة الإرهاب والتطرف، مؤكداً على أن هذا هو دور مصر التاريخي فهي قلب العروبة النابض والنيل منها هو نيل من الأمة العربية كلها.

وأشاد مسؤول ملف جراحي الجيش الليبي بدور القوات المسلحة المصرية ومستشفياتها في الاهتمام بجراحي الجيش الليبي، وتذليل الصعاب أمامهم للوصول إلى نسب تعافي تجاوزت 90% من المصابين.