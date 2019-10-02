كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية السورية تكشف أسم الدولة التي تعطل قرار عودتها للجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار وليد المعلم وزير الخارجية السوري، اليوم الأربعاء، إلى أنه من المفروض أن تأتي جامعة الدول العربية إلى سوريا حتى تصبح عربية.

وقال المعلم في لقاء مع قناة "الميادين"، بثته مساء اليوم، حول عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية ،"إن موضوع الجامعة العربية يتعلق بالدول الأعضاء وهم مرتبطون بقرار أمريكي".

ولفت وزير الخارجية السوري، إلى أنه من المفروض أن تأتي الجامعة إلى سوريا حتى تصبح عربية.

وفي سياق لقائه مع قناة "الميادين"، أكد وليد المعلم على أنه إذا لم يخرج الأمريكيون والفرنسيون من سوريا، هناك وسائل مشروعة تستطيع أن تُجبرهم على الخروج.

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وأكد المعلم، على أن إيران لم تأت كما جاءت الولايات المتحدة إلى سوريا فهي دُعيَت للمساهمة في حربنا ضد الإرهاب، متابعا: "لا جيوش إيرانية إطلاقاً في سوريا بل يوجد بعض المستشارين... وهؤلاء المستشارون الإيرانيون يقومون بعمل مميز في مكافحة الإرهاب".

وفي السياق نفسه، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر لحظة لقاء أبو الغيط بوفد الحكومة السورية في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويبدو في الشريط المصور، الذي لم يتسن التأكد من صحته، "أبو الغيط وهو يقترب مندهشا من الوفد السوري الذي ضم وزير الخارجية، وليد المعلم، ونائبه، فيصل المقداد، والمبعوث السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

وقال أبو الغيط مخاطبا الوفد، قولولي يا أخي مساء الخير يعني مش معقول، "فرد عليه وليد المعلم بكلمة "ليه؟" ليتقدم أبو الغيط مصافحا وزير الخارجية السوري، ومصافحا نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قائلا له "أنا بفرح جدا لما بشوفكم" ليرد عليه المقداد فورا "باين .. باين".