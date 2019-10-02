كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: رئيس الأركان ناقش هاتفيا القضايا ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع نظيره الأمريكي الجنرال ميلي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أصدر اليوم، أنه في 2 أكتوبر، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف مع الجنرال مارك ميلي، المعين حديثًا رئيسا للجنة قادة أركان القوات المسلحة الأمريكية.

وأضافت الوزارة في البيان أن الطرفين تطرقا خلال المحادثات إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك "ناقش القائدان العسكريان القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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ودعا يوري أفيريانوف نائب أمين مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق إلى استئناف اجتماعات قادة الأركان العامة لدول المنطقة القطبية الشمالية لضمان أمن المنطقة، واصفا الحوار مع واشنطن في ذلك الصدد بالمثمر.

وقال أفيريانوف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، للأسف علقت الاجتماعات بمبادرة من الشركاء الغربيين في 2014، وتلك قناة للتواصل تنبغي استعادتها للحفاظ على أمن المنطقة القطبية الشمالية من التوترات المنخفضة".

وتابع، "اتصالاتنا بالولايات المتحدة حول القضية القطبية الشمالية كانت بناءة ومثمرة إلى حد ما، رغم أن الضوء ليس مسلطا عليها بنفس قدر تعاوننا في القضايا الأخرى"، مشيراً إلى أن القضية القطبية من أكثر القضايا بحثا بين مجلسي الأمن الروسي والأمريكي".

وأضاف أفيريانوف، أن نتيجة لذلك، فإن روسيا والولايات المتحدة كونتا بالفعل أرضية متينة للتعاون في المنطقة، وأن تعزيز الحوار بين الجانبين حول تلك المنطقة سوف يفيد الأمن القومي ويدفع لمحادثات ثنائية حول قضايا أوسع.