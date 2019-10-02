كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضية الأوروبية ترحب بجهود جونسون للتوصل لاتفاق بشأن "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بإرادة وجهود بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت الطرفين.

وأكد يونكر، على دراسة الاتحاد الأوروبي للوثيقة والاقتراح الذي قدمه جونسون، كما شدد يونكر على استمرار بروكسل العمل لضمان خروج منظم للندن من التكتل الأوروبي.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "تحدث الرئيس جان كلود يونكر إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عبر الهاتف بعد ظهر هذا اليوم، وأبلغ جونسون رئيس المفوضية باقتراح للمملكة المتحدة، والذي يتضمن نصا قانونيا ومذكرة توضيحية ورسالة من رئيس الوزراء جونسون."

وأضاف البيان، ورحب يونكر بتصميم رئيس الوزراء البريطاني على دفع المحادثات قبيل انعقاد اجتماعات المجلس الأوروبي، في أكتوبر، وإحراز تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق، كما أقر بالتقدم الإيجابي، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق التنظيمي الكامل لجميع السلع والتحكم في البضائع، التي تدخل حدود أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.

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وتابع البيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: "وأشار يونكر أيضا، إلى أنه لا تزال هناك بعض النقاط الإشكالية، التي ستحتاج إلى مزيد من العمل في الأيام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بمسألة شبكة الأمان، كما يجب الحفاظ على التوازن الدقيق الذي تم التوصل إليه في الاتفاق المتفق عليه مسبقاً، من قبل جميع الدول الأعضاء، ومن الشواغل الأخرى، التي يتعين معالجتها القواعد الجمركية".

وأكد يونكر أيضا، على أنه يجب أن يكون لدينا حل تشغيلي قانوني يلبي جميع أهداف، ويمنع الحدود الصعبة بين الإيرلنديين".

وأخيرا: "أكد رئيس المفوضية الأوروبية لرئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، أن المفوضية ستنظر الآن في النص القانوني المرسل بموضوعية وفي ضوء معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة، وشدد خلال حديثه الهاتفي مع جونسون، على أن الاتحاد الأوروبي يريد صفقة، وبقاء الدول الأعضاء متحدين ومستعدين للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتحقيق ذلك، كما كنا منذ أكثر من ثلاث سنوات."

ويذكر أنه في الخطوات التالية لمناقشة بريكست ستعقد اجتماعات بين الاتحاد الأوروبي وفرق التفاوض البريطانية في بروكسل خلال الأيام المقبلة.