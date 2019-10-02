كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: شاركت في مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني وكانت مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه شارك في الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترمب الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بات في صلب إجراء من الحزب الديمقراطي لعزل الرئيس.

ويأخذ الديمقراطيون على ترامب طلبه من نظيره الأوكراني أثناء محادثة هاتفية قبل شهرين، التحقيق حول المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي قد يكون منافسه في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو "لقد كنت مشاركاً في الاتصال" الهاتفي، وأعتبر أنها كانت محادثة مشروعة ركزت على أولويات سياسة الولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن تعليقات ترامب خلال المكالمة كانت في سياق صناعة السياسة الأمريكية، بما في ذلك الحد من الفساد في الدول الواقعة شرق أوروبا، وتعزيز الاقتصاد وخفض التهديد الروسي، الذي تشكل في أوكرانيا".

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وتابع بومبيو، لقد كنت وقت إجراء المكالمة، قد تسلمت منصبي كوزير للخارجية منذ عام ونصف العام، وأعرف بالضبط ما هي السياسة الأمريكية حيال أوكرانيا، وكانت التعليقات متسقة مع ذلك بشكل ملحوظ.

وطلبت ثلاث لجان في الكونجرس رسمياً من بومبيو تزويدها بالوثائق الضرورية لتحقيقها.

ونشر البيت الأبيض الأسبوع الماضي محتوى المكالمة الهاتفية، التي تعود إلى يوليو الماضي مع زيلينسكي المنتخب حديثاً.

وأظهر النص أن ترامب طلب من نظيره الأوكراني إجراء تحقيق يستهدف منافسه جو بايدن، ويجري الديمقراطيون تحقيقا فيما إذا كان ترمب أخر مساعدة قيمتها 400 مليون دولار (365,8 مليون يورو) كوسيلة ضغط.