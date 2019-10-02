كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشد الإيراني تتمدد أطماعه ويدعو الحرس الثوري لـ"الاستعداد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب علي خامنئي المرشد الإيراني، اليوم الأربعاء، من قادة الحرس الثوري عدم الاكتفاء بالحضور في المنطقة والتمدد إلى نقاط أبعد من ذلك من أجل درء التهديدات، على حد وصفه.

وقال خامنئي، في كلمته ، أمام قادة الحرس، والمنشورة عبر موقعه الرسمي، إن الحرس الثوري يجب ألا يكتفي بالجغرافية الواسعة لمحور المقاومة، وأن ينظر إلى أبعد من ذلك.

وأضاف المرشد الإيراني، "هذه الرؤية الواسعة خارج الحدود وهذا الامتداد للعمق الاستراتيجي من أوجب واجبات البلاد".

وحث خامنئي قادة الحرس إلى الاستعداد لـ "أحداث كبرى"، معرباً عن ارتياحه لأداء المؤسسة العسكرية.

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ووجه نصيحة، إلى القادة بعدم السماح بأن يصبح الحرس الثوري الإيراني هرماً ومحافظاً أو راضياً عن الوضع الراهن.

كما قال خامنئي، إنه "لا ينبغي أن نكتفي بمنطقتنا، وأن نبقى في إطار الجدران الأربعة، وذلك لكي لا نضطر للتعامل مع التهديدات التي تأتي من وراء الحدود"، حسب وصفه.

تأتي هذه التصريحات في الوقت، الذي تتصاعد فيه التوترات بين طهران وواشنطن وحلفائها في المنطقة في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، وكان بعض المراقبين يتحدثون عن احتمال المواجهة العسكرية.

ويعتبر المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم المرشد، أن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان، أصبحت العمق الاستراتيجي للنظام الإيراني.

ويستمر النظام في التدخل في هذه البلدان من خلال دعم الميليشيات المسلحة وإطالة أمد الحروب والصراعات، بالرغم من فرض أمريكا لأشد العقوبات في التاريخ ضد إيران لأستمراها في دعم الإرهاب.