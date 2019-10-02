أعلى أندية أبطال إفريقيا قيمة مالية.. الوداد سادسا والرجاء في المركز السابع

احتل فريقا الوداد والرجاء البيضاويين، المركزين السادس والسابع على الترتيب، من حيث القيمة المالية للأندية الإفريقية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبلغت القيمة المالية للفريق الأحمر، في التصنيف الذي أصدره موقع “ترانسفر ماركيت”، 16،1 مليون يورو، و 13،4 مليون يورو بالنسبة للفريق الأخضر.

وتصدر النادي الأهلي المصري، القائمة بقيمة 31،7 مليون يورو، متبوعا بغريمه الزمالك بقيمة 22،2 مليون يورو، الذي ينتظر قرار الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، للحسم في مباراته مع جبنيراسيون فوت السنغالي، وتحديد المتأهل بين الفريقين.

Advertisements

وتواجد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الثالث، متبوعا بالنجم الساحلي التونسي، ثم مواطنه الترجي، بطل النسختين الماضيتين، في الرتبة الخامسة.

وجاء فريقا اتحاد العاصمة، وشبيبة القبائل الجزائريين في المركزين الثامن والتاسع على التوالي، ثم مازيمبي الكونغولي عاشرا، يليه فريق بريميرو أغوسطو، متبوعا بزيسكو يونايتد الزامبي، في المركز الثاني عشر.

واحتل فريق الهلال السوداني، المركز الثالث عشر، وبيترو أتليتيكو الأنغولي في الرتبة 14، يليه فيتا كلوب الكونغولي في المركز قبل الأخير، ثم بلاتينيوم من زيمبابوي في المركز السادس عشر.