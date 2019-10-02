عروض مثيرة لرجال الشرطة بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني-فيديو

فيديو: يونس الميموني

شهد افتتاح الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بطنجة، تقديم عروض مثيرة لرجال الشرطة، تضمن تقديم تداريب للتدخل السريع بمختلف الأليات والتجهيزات التقنية الحديثة.

وتضمنت الدورة عروض خيالة الأمن الوطني، والتي تبرز دور الفرس في منظومة الخدمات الشرطية ببلادنا، علاوة على حلبة أخرى لاستعراض أحدث التقنيات التي تشتغل عليها الكلاب المدربة للشرطة، بما فيها تقنيات الكشف عن المواد المتفجرة والناسفة، والمواد المحظورة، وكذا العملات المهربة، وهي الكلاب المدربة التي أصبح الطلب الأمني متزايدا عليها لتأمين مختلف التظاهرات الكبرى وضمان أمن المنافذ الحدودية للمملكة.

هذا وستعرف الدورة الثالثة الممتدة على مدى خمسة أيام تقيدم عروض للفرق الموسيقية للأمن الوطني، وطلائع المتدربين بالمعهد الملكي للشرطة، عروضا حول المشي العسكري على إيقاع السلاح، وتداريب في رياضات الدفاع الذاتي.