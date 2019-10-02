ضمن فريق حسنية أكادير لكرة القدم، تواجده في ربع نهائي كأس العرش، بعدما تغلب مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه جمعية سلا بهدف دون رد، برسم آخر مواجهة عن دور ثمن النهائي.
ولم يكن تأهل الحسنية بالسهل، حيث وجد أمامه فريقا دافع ببسالة عن مرماه، لتنهي الجولة الأولى من ال
كانت هذه تفاصيل خبر يواجه اتحاد طنجة في دور الربع.. حسنية أكادير يطيح بجمعية سلا من كأس العرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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