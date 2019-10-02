يواجه اتحاد طنجة في دور الربع.. حسنية أكادير يطيح بجمعية سلا من كأس العرش

ضمن فريق حسنية أكادير لكرة القدم، تواجده في ربع نهائي كأس العرش، بعدما تغلب مساء اليوم الأربعاء، على ضيفه جمعية سلا بهدف دون رد، برسم آخر مواجهة عن دور ثمن النهائي.

ولم يكن تأهل الحسنية بالسهل، حيث وجد أمامه فريقا دافع ببسالة عن مرماه، لتنهي الجولة الأولى من ال