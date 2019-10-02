بعد استعصاء دام 307 دقائق.. حكيمي يقود دورتموند للفوز وإنهاء سلسلته السلبية في دوري الأبطال

قاد الدولي المغربي، أشرف حكيمي، مساء اليوم الأربعاء، فريقه بروسيا دورتموند الألماني، إلى تحقيق فوزه الأول في دور مجموعات، دوري أبطال أوربا، بهدفين دون رد، أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتمكن حكيمي، من إحراز ثنائية دورتموند، في شباك الفريق التشيكي، وذلك في المباراة، التي جمعت بينهما، ضمن ثاني جولات المجموعة السادسة، التي تضم أيضا فريقي برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي.

وأنهى الفريق الألماني، الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “إيدين أرينا”، متقدما بهدف نظيف، وقعه اللاعب المغربي بعد مرور 35 دقيقة على ضربة البداية.

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وعاد اللاعب المعار من ريال مدريد، في الجولة الثانية، وبالضبط عند الدقيقة 88، ووقع هدفه الشخصي الثاني، ولفريقه في المواجهة.

وأنهى صاحب 20 عاما، سلسلة سلبية لفريقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما فشل دورتموند في التسجيل خارج أرضه في المسابقة، لمدة 307 دقائق، منذ أن تغلب على مضيفه موناكو الفرنسي، بثنائية نظيفة، دجنبر من العام الماضي.

ورفع زملاء حكيمي، رصيدهم إلى النقطة الرابعة، ليتربعوا مؤقتا على صدارة المجموعة، في انتظار لقاء برشلونة بضيفه انتر، مساء اليوم، على أرضية ملعب “كامب نو”.