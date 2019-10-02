مخاوف حرب التجارة تهبط بالبورصة الأوروبية لأسوأ مستوى منذ عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبطت الأسهم الأوروبية مساء اليوم، الأربعاء، ما نسبته نحو 3 بالمئة، في أسوأ يوم لها منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل خطر اندلاع حرب تجارة عبر الأطلسي، وبعد بيانات اقتصادية ضعيفة.

وكانت الخسائر أشد ما تكون في لندن، إذ شهد المؤشر "فايننشال تايمز 100" أسوأ جلساته في ثلاث سنوات ونصف، بعد أن كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن مقترح نهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي يُقلص فرص أن يكون الانسحاب البريطاني باتفاق.

وتراجع سهم "إيرباص" بنسبة 2 بالمئة، وتخلى المؤشر "ستوكس 600" القياسي الأوروبي عن كل مكاسب الشهر المنقضي تقريبًا، بعد أن وافقت منظمة التجارة العالمية على خطوات أميركية لفرض رسوم واردات على سلع أوروبية قيمتها 7.5 مليار دولار.

وتعاني أسواق الأسهم العالمية بالفعل من ويلات معركة تجارة طويلة الأمد بين واشنطن وبكين، وهو ما تبلور هذا الأسبوع في انخفاضات حادة لمؤشرات القطاع الصناعي على ضفتي الأطلسي.

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وقال مدير الإستراتيجية في "تي. إس. لومبارد"، أندريا سيسيون، إنّ "لم نر بعد أسوأ تداعيات حرب التجارة وما يحدث له أثر كبير بالطبع على (الصناعة في) أوروبا لأنها تعتمد على الصادرات أكثر بكثير من الولايات المتحدة".

نزلت الخسائر بالمؤشر الأوروبي عن متوسّطه المتحرك لمئة يوم، وهو ما يُعتبر مستوى دعم فني مهما قد يدفع لمزيد من الخسائر، إذ هوت جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية أكثر من 2 بالمئة، وخسرت الأسهم الإيطالية 2.9 بالمئة في أسوأ جلسة لها منذ كانون الأول/ ديسمبر، في حين فقدت الأسهم الفرنسية 3 بالمئة كاملة.

وانخفضت الأسهم في فرانكفورت 2.8 بالمئة إلى أدنى مستوياتها في شهر وبلغت خسائرها أكثر من 4 بالمئة في يومين فحسب.