تل السبع: مصرع شاب بحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب محمد جبر الأعسم (25 عاما)، مساء اليوم، الأربعاء، مصرعه في حادث دهس وقع على مدخل بلدة تل السبع في منطقة النقب.
وفي التفاصيل، جاء أن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، تلقت بلاغا حول انقلاب مركبة على مدخل البلدة، مساء اليوم.
وأفات الطواقم الطبية، بأنها وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينات من عمره، أصيب بجروح حرجة.
وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية، التي عملت على نقل المصاب إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، أن المصاب فارق الحياة متأثرًا بجروحه.
هذا وذكرت الشرطة، في بيان صدر عنها، أنه تبين إثر التحقيقات الأولية، أن الحديث يدور حول حادث دهس، أعقبه هرب السائق الذي ترك مركبته في مكان الحادث.
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