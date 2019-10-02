الأمم المتحدة تطالب السلطات العراقي بضبط النفس بعد اتساع رقعة التظاهرات

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الأمم المتحدة تطالب السلطات العراقية بتوخي "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات

واتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات جديدة اليوم الأربعاء.

وتجاوبا مع التطورات، تعقد الرئاسات الثلاث ( برهم - عبد المهدي - الحلبوسي ) في العراق الآن اجتماعا لبحث آليات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ويأتي هذا الاجتماع العاجل يعد توسع دائرة المظاهرات في عدد من مدن العراق.

إلى ذلك قالت مصادر عراقية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام جسر الجمهورية للوصول إلى #المنطقة_الخضراء، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية إغلاقها.

وشهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.

وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.

وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

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إلى ذلك أكدت مصادر أن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.

وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.

واليوم جَّه وزير الدفاع العراقي بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ما وصف بـ"فساد الحكومة".

واليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، دارت اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.

وأطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن التي شهدت تظاهرات.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوجود الإيراني في العراق، من قبيل "العراق حرة، وإيران برا".

وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق يوم أمس الأول.

وكانت وزارة الدفاع اتهمت مندسين بمحاولة حرف المظاهرات عن طابعها السلمي.