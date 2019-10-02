شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يعلق على تطورات الأحداث في العراق بأبيات من الشعر والان مع التفاصيل

علق الفنان العراقي المعروف، كاظم الساهر، على الأحداث الجارية في العراق حاليا، والمتمثلة في الاحتجاجات على الفساد وتردي الواقع المعيشي.

تعليق الساهر تم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وتضمن إشادة بشباب العراق عبر الاستشهاد بأبيات من الشعر.

وكتب الساهر:

شباب العراق شباب العمل .... شباب النضال أبي بطل

عريق الكفاح لنيل الصـلاح .... طويل الجهاد لعز البـلاد

عقدنا عليه عظيم الأمل .... شباب العراق شباب العمل

واتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات جديدة اليوم الأربعاء.

وتجاوبا مع التطورات، تعقد الرئاسات الثلاث ( برهم - عبد المهدي - الحلبوسي ) في العراق الآن اجتماعا لبحث آليات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ويأتي هذا الاجتماع العاجل يعد توسع دائرة المظاهرات في عدد من مدن العراق.

إلى ذلك قالت مصادر عراقية إن المتظاهرين يحاولون اقتحام جسر الجمهورية للوصول إلى #المنطقة_الخضراء، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية إغلاقها.

وشهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.

Advertisements

وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.

في السياق، قطع المتظاهرون الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.

وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.

إلى ذلك أكدت مصادر أن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.

وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.

واليوم جَّه وزير الدفاع العراقي بإدخال جميع القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ما وصف بـ"فساد الحكومة".

واليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019، دارت اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية جنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن.

وأطلقت القوات الحكومية النار لتفريق المتظاهرين في عدد من المدن التي شهدت تظاهرات.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الوجود الإيراني في العراق، من قبيل "العراق حرة، وإيران برا".

وقتل وأصيب العشرات من المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في العراق يوم أمس الأول.

وكانت وزارة الدفاع اتهمت مندسين بمحاولة حرف المظاهرات عن طابعها السلمي.