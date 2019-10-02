العراق يفرض حظر التجوال في 4 مدن جراء الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت السلطات العراقية، الأربعاء، حظراً للتجوال في 6 مدن هي: النجف وبابل والناصرية والعمارة والحلة وذي قار، وذلك بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.
وكان العديد من مدن العراق شهدت مظاهرات انطلقت، الثلاثاء، ولا تزال متواصلة؛ للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.
ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".
واقتحم متظاهرون عراقيون مباني عدة محافظات بينها؛ ميسان وذي قار وبابل، وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.
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