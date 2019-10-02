مليشيات الزاوية الليبية تغلق الطرق إثر اختفاء أحد قادتها

أغلقت مليشيا الزاوية الإرهابية في ليبيا الطريق الساحلي في منطقة "الإشارة الضوئية" بسواتر ترابية عقب اختفاء أحد قياداتها المدعو مصطفى التريكي في ظروف غامضة.

وفيما رجح مسؤولون بالجيش الليبي إلقاء القبض على التريكي القيادي السابق بمليشيا "الجماعة الليبية المقاتلة" التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، لم يعرف حتى الآن مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عن القبض عليه.

وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، إن الإرهابي مصطفى التريكي اختفى من مدينة الزاوية، مرجحا أن يكون تم إلقاء القبض عليه.

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وأضاف المحجوب لـ"العين الإخبارية": "ليست لدينا معلومة عن محتجزيه أو مكان احتجازه حتى الآن"، مشيرا إلى أن المليشيات المسلحة أغلقت الطريق الساحلي بمدينة الزاوية في منطقة "الإشارة الضوئية المطرد" بسواتر ترابية بسبب إلقاء القبض على التريكي.

وكانت وسائل إعلام محلية ليبية أفادت بأن مجهولين اختطفوا مساء الثلاثاء الإرهابي مصطفى التريكي عضو ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة" والقيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي من أمام منزله في منطقة "أبوعيسى" قرب مدينة الزاوية، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

لكن صحف ليبية أكدت التريكي أنه تم إلقاء القبض عليه في أحد محاور عمليات طرابلس بعد هجوم شنته قوات الجيش غرب العاصمة الليبية.

ويعد التريكي أحد أبرز القيادات السابقة في تنظيم ما يسمى بـ"الجماعة الليبية المقاتلة" المصنف إرهابيا والقريب فكريا من تنظيم القاعدة.