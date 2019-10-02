انت الان تتابع بريطانيا مستعدة لمفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات الخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيجري محادثات مع زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق يوم الأربعاء وإنه مستعد لفترة من المفاوضات المكثفة بعد أن عرض مقترحاته الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال المتحدث ”نعرض مقترحات نريد أن نبني عليها. أعتقد أن المهم هو رؤية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاعل مع هذا المجال الواسع والاستمرار لمدة عشرة أيام في ما أقول إنها مباحثات مكثفة جدا معنا“.
وأضاف ”إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه مستعد للتفاعل مع هذا المقترح فإن رئيس الوزراء كان واضحا في اننا سنمضي قدما في الخروج بدون اتفاق“.
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