عاجل.. القوات العراقية تعلن حظرا للتجوال في عدد من المدن

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
القوات العراقية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
فرضت القوات العراقية حضر التجوال في عدد من المدن العراقية مساء اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الأمن فرضت حظرا للتجوال في ذي قار وواسط جنوبي البلاد.
واتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق لتشمل محافظات جديدة اليوم.
وتجاوبا مع التطورات، تعقد الرئاسات الثلاث ( برهم - عبد المهدي - الحلبوسي ) في العراق الآن اجتماعا لبحث آليات الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
ويأتي هذا الاجتماع العاجل يعد توسع دائرة المظاهرات في عدد من مدن العراق.
إلى ذلك قالت مصادر عراقية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام جسر الجمهورية للوصول إلى #المنطقة_الخضراء، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية إغلاقها.
وشهدت المظاهرات في مدن العراق اليوم الأربعاء، تشرين الأول 02، 2019 تطورات متسارعة.
وقالت وسائل إعلام إن الحكومة أقدمت على قطع الانترنت في عموم محافظات العراق.
وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق إلى مطار بغداد الدولي، في ثاني أيام التظاهرات المحتجة على الفساد.
وارتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 9 اليوم، إضافة إلى عشرات المصابين.
إلى ذلك أكدت مصادر أن القوات العراقية أقدمت على إغلاق جميع منافذ المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد اتساع رقعة المظاهرات.
وذكرت المصادر أن الحكومة أعلنت إغلاق المنطقة التي تضم عددا من السفارات الغربية حتى إشعار آخر.
في سياق متصل، طالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بتوخي "ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات.
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