القروي بتهم الإخوان باختراق القضاء في تونس بعد رفض الإفراج عنه

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

القروي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اتهم نبيل القروي، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، تحالف حركة النهضة الإخوانية وحكومة يوسف الشاهد بامتلاك جناح قضائي سري يتم استخدامه لإقصاء المعارضين وإبعادهم عن الساحة السياسية، وذلك بعد رفض إطلاق سراحه.



وذكر القروي في رسالة من محبسه نشرها الفريق الإعلامي لحملته على موقع فيسبوك: "أرفض التحالف معكم لأنكم لجأتم مع حلفائكم في الحكومة إلى الجناح القضائي لتنظيمكم السري لإيقافي ثم إبقائي في السجن وإقصائي وتغييبي عن الساحة السياسية".

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وتابع المرشح الرئاسي، الذي تم توقيفه في 23 أغسطس/آب الماضي: "لكن هذه المرة اصطدمتم بإرادة شعب تونس العظيم والواعي الذي رفض ظلمكم وأفسد برنامجكم وانتخبني لأكون في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة".

وفاز كل من المرشح المستقل قيس سعيد بأغلبية أصوات الناخبين بنسبة 18% ونبيل القروي بنسبة 15% من مجموع الناخبين خلال الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوجه القروي بحديثه لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي قائلاً: "أرفض التحالف معكم لأنكم حكمتم عليّ وعلى حزبي واتهمتمونا بالفساد، مستعينين في ذلك بالجناح القضائي لجهازكم السري الذي يمكنكم من الحكم على أي شخص في تونس، ويمنع الوصول إلى الحقيقة مثلما هو الحال في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

يشار إلى أن نبيل القروي للإيقاف بسجن "المرناقية " في ضواحي العاصمة تونس منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.