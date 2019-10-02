حقيقة غرامة الـ500 جنيه لمشغلي القرآن والأدعية في «المترو».. وغرامات مالية جديدة تصل لقضايا

الموجز

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة "مترو الأنفاق"، إن هناك شركات ومراكز تضع مجموعة من الملصقات على باب المترو وداخل المحطات، وهو ما يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالى لقطارات مترو الأنفاق.

الغرامات

وأضاف "عبدالهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه سيتم تطبيق مجموعة من الغرامات فى حال رؤية أي شخص يلصق مطبوعًا على أبواب المترو خاص بشركة أو مركز تدريب أو تأهيل دون الرجوع لشركة مترو الأنفاق، وذلك بدفع 100 جنيه.

محضر للشركة

وأوضح المتحدث باسم شركة "مترو الأنفاق"، أنه في حال عدم رؤية الشخص الذى يقوم بلصق مطبوعات أو مواد إعلانية على أبواب المترو فستعكف الشئون القانونية لشركة مترو الأنفاق على تحرير محضر على الشركة أو المركز الذى تم لصق إعلاناته، وبناءً عليه سيتم رفع قضية ضدهم وتطبيق مخالفة تجاه هذا الأمر.

غرامة التدخين في المترو أو إلقاء المخالفات

كما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم تحصيل غرامات مالية على للمخالفين لتعليمات الشركة بالخطوط الثلاثة، خاصة في حالة التدخين داخل محطة المترو أو القطارات إذ تم تحديد غرامة 30 جنيها يتم تحصيلها بواسطة أفراد الشرطة بالمترو، كذلك في حالة إلقاء المخالفات داخل المحطات والقطارات، أوركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المحددة للسيدات.

حالات فرض غرامة مترو الانفاق علي الركاب واهم مخالفات المترو

Advertisements

اما عن اسباب فرض غرامة مترو الانفاق ب 50 جنيه او عمل محضر في المترو ، نجد ان قائمة مخالفات مترو الانفاق تشمل التالي “ركوب المترو بدون تذكرة، وعدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من بوابات المترو الالكترونية ، او استخدام تذكرة المترو التي سبق استخدامها من قبل ، وايضا ركوب المترو بتذكرة بتخفيض لا يستحقه الراكب، كما يتم فرض غرامة في حالة استخدام اشتراك مترو الانفاق في غير المحطات المخصصة او تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك“.

كما تشمل قائمة غرامات مترو الانفاق ايضا 50 جنيه علي كل من يدخن في المترو او بداخل غربات المترول ، او إلقاء المخلفات في المحطات أو عربات المترو، ومخالفة قواعد الركوب في عربة السيدات.

100 جنيه علي البائعين في المترو والمتسولين

كما تم رفع قيمة الغرامة إلى 100 جنيه في حالة مزاولة البيع بالقطارات أو محطات المترو دون تصريح رسمي ،وفرض غرامة علي المتسولين وممارسة التسول بالقطارات أو المحطات، كما سيتم فرض غرامة مالية علي كل من يسئ استعمال أدوات المترو، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، عبور شرط السكة الحديد، القيام بلصق إعلانات أو أية ملصقات داخل القطارات أو المحطات.

ونفى أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية بشأن تحصيل غرامة قيمتها 500 جنيه من مشغلي القرآن والأدعية الدينية بصوت مرتفع، في مترو الأنفاق ومحطاته خلال شهر رمضان المبارك أو غيره.

وقال "عبدالهادي"، "هذا الخبر عار تماما من الصحة".

وأهاب "متحدث المترو" بوسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر لعدم تشويه مترو الأنفاق كمرفق حيوي ينقل ملايين المواطنين إلى مصالحهم يوميا.