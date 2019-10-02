الحسن: لاحالة كل مدمن إلى لجنة مكافحة الادمان لاننا نريد أن نعيد تأهيلهم لا تجريمهم

أكدت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ أن "آفة ​المخدرات​ هي آفة خطيرة جدا وهي منتشرة في كل ​العالم​"، موضحةً "إننا لا نشرع القنب الهندي للاستخدام الشخصي بل لاسباب طبية"، مشيرةً إلى "إنني ضد أي نوع من المخدر لأن المخدرات ليست سخيفة مهما كانت صغيرة وتاثيرها على الشخص قليلة".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت الحسن إلى "إنني أطلب من وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ أن يوعز للقضاة من خلال ​النيابة العامة​ أن يحيل الاشخاص المدمنين إلى لجنة ​مكافحة الادمان​ لاننا نريد أن نعيد تأهيلهم لا أن نجرمهم".