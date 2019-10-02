القاضي إبراهيم: عقبات قانونية تحول دون متابعة السير في عملنا

شدد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على أن "مسألة فتح ملفات الفساد مطلب محق، وهذه الملفات في النيابة العامة لا تستغرق فترة زمينة طويلة للتحقيق فيها"، مشيرا الى أن "رئيس لجنة الإتصالات حسن الحاج حسن لديه ملفا كاملا متكاملا حول الهدر في ملف الخلوي ويوم أمس إستمعنا الى مسؤول بشركة "تاتش" والى مدير شركة "ألفا" مروان حايك".
وأكد القاضي ابراهيم في حديث تلفزيوني أن "التحقيق مستمر الى أن نصل الى نهايات ترضي كل الناس"، كاشفا أن "هناك عقبات قانونية تحول دون متابعة السير في عملنا، وهذه عقبات تحول عمل النيابات العامة والقضاء، ورغم ذلك سأتابع العمل بهذا الملف حتى النهاية".
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