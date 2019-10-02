روكز: نشكر وزيرة الداخلية على التعميم بشأن الخيم المكشوفة

شكر النائب ​شامل روكز​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "وزيرة الداخلية على التعميم بشأن تصاريح الخيم المكشوفة الجوانب والمسقوفة بمواد قابلة للفك في ​العقارات​ الخاصة، فهو أولا حدد للناس حقوقهم وآلية معاملاتهم، وثانيا رسم اطارا لتجنب الاشكالات مع ​القوى الامنية​ واعطى الدور للبلديات، وثالثا كف يد السياسيين ومحاولة استغلال المواطنين عبر الواسطة".

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