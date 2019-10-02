ابو شقرا: لبدء تطبيق تعميم حاكم مصرف لبنان بأسرع وقت

أعلن ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ فادي ابو شقرا، ان نحن نعاني والحل جاء بالتعميم الذي اصدره حاكم ​مصرف لبنان​، ولكن هناك ملاحظات من الشركات المستوردة للنفط ونحن ايضا اعطينا ملاحظاتنا ولم نعد نحتمل التأخير بتطبيق التعميم".

وشدد ابو شقرا في حديث تلفزيوني، على :ان لن نوافق على عدم تطبيق التعميم او تغيير ما اتفق عليه، من ناحية التداول ب​الدولار​، نافيا ان تكون شركات التوزيع دعت الى الاضراب".

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