ألبير سرحان: نتعاطى مع آفة المخدرات كحالة مرضية لا اجرامية

لفت وزير العدل ألبير سرحان إلى "إنني لا أعتقد أن هناك أكبر من وجع أم أو أب او أخ أمام مدمن من عائلته يحبه ويحرص عليه"، مشيراً إلى أن "آفة المخدرات هي من أخطر ما يهدد مجتمعنا اليوم وما يهدد شبابنا وشاباتنا ولم تعد توفر الاحداث في المدارس"، مفيداً بان "وزارة العدل تهتم منذ فترة بهذا الموضوع".
وفي حديث تلفزيوني، أشار سرحان إلى أن "وزارة العدل هي اعتنقت ثقافة حقوق الانسان وما يتعلق بهذه الناحية بالذات واعطت حيزا واسعا من اهتماماتها ونشاطاتها وتعاملها مع الكثير من المؤسسات لمكافحة آفة المخدرات وساهمت بأنسنة المقاربة لهذه الآفة وأصبحنا نتعاطى مع آفة المخدرات كحالة مرضية لا اجرامية".
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