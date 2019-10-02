منصور: ترامب ظن أن العقوبات ستجر إيران إلى طاولة المفاوضات لكنه لم يتوقع رد الفعل

أكد الوزير السباق ​عدنان منصور​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ظن ان العقوبات ستجر ​إيران​ إلى طاولة المفاوضات ويري ​العالم​ ان عقوباته هي التي غيرت مسار الأمور، ولكن لم يتوقع رد الفعل الإيراني، او أن ال​ايران​ي لن يرضخ بالسهل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح منصور أنه "ظن ترامب انه عبر تصفير ​النفط​ الايراني سيطيح بإيران، الا ان ايران بقيت تصدر كما كانت قبل العقوبات، وبقيت تصدر بحدود الـ 800 ألف برميل يوميا"، لافتاً الى أنه "لدى ايران الطرق الخاصة فيها للتصدير، وبذلك الغاية من قرار ترامب لم يأت بنتيجة".

وأشار الى ان "الدليل على ذلك ان الموانة الايرانية المقبلة لن تلحظ إيرادات النفط، وتقول أننا سنعمل على موازنة كأنه ليس لدينا نفط رغم ان الديون الخارجية لايران لا تتجاوز التسعة مليارات ​دولار​، وهي لها ديون بالخارج أكثر من 100 مليار دولار".

ولفت الى انه "عندما ذهب التحاف العربي الى ​اليمن​ ظن أن الحرب ستستمر الى أسبوعين، لكن الامور مختلفة، اليمن كان مستنقع لكل الغزاة والتجربة كانت مرة للسعودية منذ 5 سنوات".