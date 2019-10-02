أعلنت الوكالة الفدرالية الأميركية أن إدارة الطيران الأميركية أمرت بتفتيش طائرات بوينغ 737 أن.جي لظهور شقوق في هياكلها بعدما رصدت بوينغ المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل. وتشمل الأوامر 1911 ​طائرة​ مسجلة في ​الولايات المتحدة​ ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للمعاينة في غضون سبعة ايام. وقالت إدارة الطيران إن شركة بوينغ أبلغت الوكالة بعد رصد مشكلة على طائرة في ​الصين​، وإن عمليات التفتيش التالية أظهرت وجود شقوق في طائرات أخرى، مشيرة الى أن عمليات المعاينة يمكن أن تتطلب نحو ساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الطيران الأميركية تأمر بمعاينة طائرات بوينغ 737 أن جي بعد رصد شقوق في هياكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.