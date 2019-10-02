مقتدى الصدر: نرفض التعدي على المتظاهرين العزل في العراق

أكد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر "رفض التعدي على المتظاهرين العزل في العراق، مضيفاً أنه من المصلحة تحول التظاهرات في العراق لتظاهرات تيارية".
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.
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