مقتدى الصدر: نرفض التعدي على المتظاهرين العزل في العراق

أكد زعيم "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​ "رفض التعدي على المتظاهرين العزل في ​العراق​، مضيفاً أنه من المصلحة تحول التظاهرات في العراق لتظاهرات تيارية".

وتشهد العاصمة العراقية ​بغداد​ وعدد من المحافظات الجنوبية ​احتجاجات​ لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع ​قوات الأمن​ التي ردت ب​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​ وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.